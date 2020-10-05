Порье согласился на бой с Макгрегором в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье согласился на поединок с ирландцем Конором Макгрегором в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в интервью YouTube-каналу UFC Arabia рассказал президент организации Дэйна Уайт.

Бой может состояться в январе 2021 года. Макгрегор пока не ответил главе UFC.

29 сентября Макгрегор предложил Порье подраться вне UFC. Он заявил, что готов взять на себя организацию боя и анонсировал, что он будет показательным. Поединок должен состояться 12 декабря в Дублине, его трансляция будет бесплатной.

25 сентября ирландец выложил в открытый доступ переписку с Уайтом. Макгрегор захотел организовать поединок против ветерана UFC Диего Санчеса, но получил отказ. Глава промоушена назвал обнародование переписки грязным поступком.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он объявил об уходе из спорта в июне, однако в сентябре захотел вернуться.