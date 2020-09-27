Глава UFC осудил «грязный» поступок Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 253 осудил «грязный» поступок ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора.

Уайт раскритиковал то, что Макгрегор выложил их личную переписку в Twitter. «Это грязно. Один из самых грязных поступков, который только может быть», — заявил он. По мнению функционера, ирландцу не стоило просить о поединке с бойцом не из топ-15 лучших.

25 сентября Макгрегор выложил скрин переписки с Уайтом, в котором просил функционера организовать бой с американским ветераном MMA Диего Санчесом. Разговор произошел в феврале этого года. Ирландец объявил о своем уходе из MMA в июне.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он имеет в своем активе один поединок по правилам бокса. В нем он уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.

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