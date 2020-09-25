Макгрегор объявил следующий поединок

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил, что проведет поединок против филиппинского боксера Мэнни Пакьяо. Об этом он написал в своем Twitter.

«В общем, мой следующий шаг — дерусь с Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал 32-летний ирландец.

Ранее Макгрегор дал согласие на возвращение в MMA. Ирландец готов провести бой против 38-летнего Диего Санчеса. Ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выразил желание провести свой последний поединок в карьере именно против Макгрегора.

Макгрегор объявил о своем уходе из MMA в июне. Уже в июле ирландец намекнул на боксерский поединок с Пакьяо. Тогда он поздравил филиппинца с днем рождения и добавил к надписи «170». Болельщики решили, что экс-чемпион UFC имеет в виду полусреднюю весовую категорию.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он имеет в своем активе один поединок по правилам бокса. В нем он уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.