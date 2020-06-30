Тренер Макгрегора составил список боев на случай возвращения ирландца

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, составил список из трех соперников на случай возвращения спортсмена в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает Fightnews.com.

По словам специалиста, ирландец должен встретиться с временным чемпионом организации в легком весе американцем Джастином Гэтжи, а также его соотечественником Нейтом Диасом. Кроме того, Кавана хотел бы увидеть бой-реванш Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, являющимся действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории.

При этом тренер добавил, что не уверен в том, что его подопечный примет решение о возобновлении карьеры. По словам Каваны, Макгрегор, объявивший об уходе из спорта 7 июня, сейчас наслаждается жизнью.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.

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