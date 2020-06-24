Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Instagram ответил на издевательский пост Абубакара Нурмагомедова.

Макгрегор усомнился в болезни отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа и назвал коронавирус прикрытием для него. «Прикрытие, чтобы скрыть недостаток активности и прекращение боев. Удачи, но помни, Аллах видит все», — написал он.

Ранее 24 июня Абубакар Нурмагомедов выложил фрагмент боя ирландца с его двоюродным братом — Хабибом Нурмагомедовым. Фото, на котором запечатлено проведение россиянином удушающего приема, сопровождено подписью «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь».

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию в конце апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у тренера возникли осложнения на фоне коронавируса и он впал в кому. 22 июня Нурмагомедов-младший сообщил, что, несмотря на излечение отца от COVID-19, его состояние остается тяжелым.

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