Названа стоимость публичных выступлений Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Twitter рассказал о гонорарах спортсмена за выступления на публике.

Менеджер уточнил, что опубликованная ранее в Forbes сумма в 78 тысяч долларов (около 5,5 миллиона рублей) не соответствует действительности. По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов получает минимум 300 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) в день.

25 июня Forbes составил рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет. 31-летний Нурмагомедов возглавил список.

Нурмагомедов выиграл все 28 поединков на профессиональном уровне. 19 сентября россиянин должен провести защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бою с американцем Джастином Гэтжи.

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