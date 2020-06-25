Анонсирован бой Нурмагомедова с Гэтжи

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в Instagram анонсировал бой россиянина с американцем Джастином Гэтжи.

Поединок должен состояться 19 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 253. 31-летний Нурмагомедов проведет третью защиту титула.

Гэтжи — временный чемпион UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона. Нурмагомедов прокомментировал результат поединка, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые «дышат в спину». Гэтжи заявил, что ему «не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба».

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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