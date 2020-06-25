Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет. Об этом сообщает Forbes.

В списке присутствуют спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Места распределялись по нескольким критериям. Во внимание принимался финансовый доход в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го, количество упоминаний в СМИ и поисковых запросов с именем знаменитости, а также число подписчиков в социальных сетях.

Второе место в рейтинге заняла телеведущая Ольга Бузова, третьим стал певец Егор Крид. На четвертой позиции расположился хоккеист Александр Овечкин, а пятерку самых успешных россиян до 40 замкнула журналистка Ксения Собчак.

31-летний Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе, он выиграл все 28 поединков в карьере. В 2019 году спортсмен провел один бой. 7 сентября россиянин победил удушающим приемом американца Дастина Порье.

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