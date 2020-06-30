Тренер Нурмагомедова назвал желаемого соперника для россиянина

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о желаемом для россиянина сопернике. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста и он, и Нурмагомедов, и его отец хотели бы поединка против канадца Жоржа Сен-Пьера. Однако Мендес добавил, что главным препятствием для организации боя станет разница в весе соперников.

В феврале 2019 года Сен-Пьер заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, однако добавил, что готов вернуться в октагон в случае поступления ему достойного предложения. 39-летний Канадец был чемпионом UFC в средней и полусредней весовых категориях, в его активе 26 побед и два поражения.

31-летний Нурмагомедов выиграл все 28 боев на профессиональном уровне. 19 сентября россиянин проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!