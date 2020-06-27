Тренер Нурмагомедова назвал сменщика российского чемпиона UFC

Американский тренер Хавьер Мендес порассуждал о будущем российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Мендеса, 31-летний россиянин сохраняет мотивацию к выступлениям и далек от завершения карьеры. Он подчеркнул, что в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) остаются соперники, способные навязать ему конкуренцию. При этом Мендес убежден, что россиянина сможет сменить его партнер по тренировочным сборам — Ислам Махачев.

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23 июня Мендес оценил продолжительность карьеры Нурмагомедова. По его словам, россиянин способен еще пять или шесть лет выступать на высоком уровне.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.

Махачев также выступает в UFC. Отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов возлагает надежды на отечественного бойца и также выражал мнение, что Махачев сможет заменить его сына и стать чемпионом UFC.

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