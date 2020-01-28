Бывший чемпион UFC Кормье рассказал о готовности Нурмагомедова «умереть за друзей»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье поделился мнением о партнере по залу American Kickboxing Academy (AKA), россиянине Хабибе Нурмагомедове. Слова американца прозвучали в эфире BT Sport.

«Он настолько заботлив, настолько верен. Если ты становишься его другом, близким человеком — он будет готов за тебя умереть, в буквальном смысле», — заявил 40-летний Кормье. Он также признался, что его отношения с Нурмагомедовым не поменялись после успехов россиянина в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Для меня он всегда тот самый скромный парень, который и слова по английский сказать не может», — добавил боец.

Материалы по теме «Ты половину Дагестана с собой притащил!» Нурмагомедов привез друзей в Америку. Их делают чемпионами звезды UFC

Кормье и Нурмагомедов тренируются в AKA под руководством Хавьера Мендеса. Также в Калифорнии готовятся к поединкам и другие представители Eagles MMA — Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов.

19 апреля российскому бойцу предстоит поединок против американца Тони Фергюсона на UFC 249. Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе в бою против бывшего обладателя временного титула.

Кормье — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Он также раньше возглавлял рейтинг бойцов UFC без учета весовых категорий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!