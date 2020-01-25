Фергюсон отреагировал на разговоры о новом бое Нурмагомедова и Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отреагировал на новости о планах руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вновь свести в октагоне россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте американца.

35-летний Фергюсон опубликовал видеоролик, где сперва приведены слова Дэйны Уайта, главы UFC, который подтвердил стремление организовать второй бой Макгрегора и Нурмагомедова. После этого в видео звучит голос бывшего бойца UFC Брендона Шауба, который регулярно выступает в качестве эксперта. Последний призывает сосредоточиться на противостоянии 31-летнего россиянина с Фергюсоном, называя их предстоящий бой «самым сложным» в карьере Нурмагомедова.

Уайт положительно высказался о втором бое Макгрегора и Нурмагомедова после UFC 246. 18 января ирландец вышел в октагон впервые с октября 2018-го и одержал победу над американцем Дональдом Серроне.

Фергюсон и Нурмагомедов проведут бой на турнире UFC 19 апреля. Поединок срывался уже четырежды. В последний раз из противостояния выбыл американец. Нурмагомедов одолел его соотечественника Эла Яквинту и впервые завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе в апреле 2018-го.

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