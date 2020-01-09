Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым

It Was All Fun & Games When They Laughed,... Now,.. They Get To Be Stuck In A Cage W/ Me. This Tyme Moar Than 3 ... Champ Shit Only™️ # MeasureTwiceCutOnce #Precision #AndStill Darce Knight Rises 🇺🇸🏆🇲🇽 Snap Down City 🌃 # comingafterkhabib Фото опубликовано @tonyfergusonxt

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram показал подготовку к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

На видео Ферюгосон отрабатывал добивание соперника в партере. «Теперь его запрут со мной в клетке. Больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», — подписал пост боец.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен состояться 18 апреля 2020-го в Бруклине. Бой двух спортсменов срывался уже четыре раза.

Нурмагомедов и Фергюсон — лидеры среди действующих бойцов организации по количеству побед подряд (12). Нурмагомедов — второй в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий и чемпион промоушена в легком весе. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон — бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!