В UFC высказались о бое Нурмагомедова в России

Глава российского офиса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Громковский заявил о желании организации устроить поединок с участием Хабиба Нурмагомедова в России. Слова функционера приводит ТАСС.

«Мы очень хотели бы, чтобы такое произошло. Это было бы гигантское событие для развития спорта», — отметил Громковский. Однако он признал, что конкретных планов у UFC по поводу поединка Нурмагомедова в России нет. Он подчеркнул, что в организации ведутся обсуждения данного вопроса.

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Нурмагомедов выступит на турнире UFC 18 апреля в США. Россиянину предстоит в третий раз защищать титул чемпиона организации в легком весе. Соперник — американский боец Тони Фергюсон, бывший временный чемпион UFC в легком весе. Поединок двух спортсменов срывался уже четыре раза.

UFC трижды организовывал турниры в России. Последний вечер боев прошел на «ЦСКА-Арене» 9 ноября. Турнир возглавили россиянин Забит Магомедшарипов и американец Келвин Кэттер. Перед ними в октагон вышли тяжеловесы Александр Волков и Грег Харди.

Нурмагомедов одержал 28 побед. Наряду с Фергюсоном он лидер UFC по количеству успешных поединков подряд (12).

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