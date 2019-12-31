Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал критику политики компании в отношении выплат бойцам организации. Его слова приводит Bloody Elbow.

Уайт подчеркнул, что звезды промоушена зарабатывают «сумасшедшие» деньги. «Если мы говорим о таких ребятах, как Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов — за этими людьми стоят целые страны, культуры, религии. Суммы там огромные», — заявил глава UFC. Он добавил, что рост доходов компании влияет на выплаты спортсменам.

В ноябре бывший боец UFC россиянин Артем Лобов отметил, что для большинства спортсменов выступления в промоушене не приносят существенного дохода. Он добавил, что в кулачных боях под эгидой Bare Knuckle FC он зарабатывает больше, чем будучи частью крупнейшего промоушена.

В сентябре Уайт грубо ответил в Twitter болельщику, поднявшему вопрос о низких гонорарах в UFC. Согласно данным Forbes, большинству участников UFC 235, где выступал лучший боец организации Джон Джонс, заплатили менее 50 тысяч долларов за бой. Сам Джонс получил гонорар в 500 тысяч долларов.

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