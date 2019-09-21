Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопросы подписчиков в своем Twitter-аккаунте. В частности, он затронул зарплаты спортсменов.
Один из пользователей обвинил Уайта в стремлении экономить на атлетах. «Почему вы не платите бойцам столько, сколько они заслуживают?» — спросил он.
«Во-первых, ты тупица. Начнем с этого. И ты не знаешь о реальных зарплатах бойцов. И вообще — всем всегда хочется больше денег. Здесь всегда будут проблемы», — ответил Уайт.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, согласно представителям бойца, получил многомиллионный гонорар за поединок против Дастина Порье. Бой прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби и завершился победой российского бойца.
В марте журнал Forbes привел отчет по выплатам бойцам организации за турнир UFC 235. Тогда в главном поединке американец Джон Джонс сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе и победил соотечественника Энтони Смита. Джонс, являющийся лучшим бойцом организации без учета весовых категорий, получил за бой 500 тысяч долларов. Большинству участников того вечера заплатили менее 50 тысяч долларов за выступление.