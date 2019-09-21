Глава UFC прокомментировал «низкие» зарплаты бойцов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопросы подписчиков в своем Twitter-аккаунте. В частности, он затронул зарплаты спортсменов.

Один из пользователей обвинил Уайта в стремлении экономить на атлетах. «Почему вы не платите бойцам столько, сколько они заслуживают?» — спросил он.

Материалы по теме Король джунглей Нурмагомедов раздавил очередного претендента на титул. Он вновь лучший

«Во-первых, ты тупица. Начнем с этого. И ты не знаешь о реальных зарплатах бойцов. И вообще — всем всегда хочется больше денег. Здесь всегда будут проблемы», — ответил Уайт.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, согласно представителям бойца, получил многомиллионный гонорар за поединок против Дастина Порье. Бой прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби и завершился победой российского бойца.

В марте журнал Forbes привел отчет по выплатам бойцам организации за турнир UFC 235. Тогда в главном поединке американец Джон Джонс сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе и победил соотечественника Энтони Смита. Джонс, являющийся лучшим бойцом организации без учета весовых категорий, получил за бой 500 тысяч долларов. Большинству участников того вечера заплатили менее 50 тысяч долларов за выступление.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!