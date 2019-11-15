Русский друг Макгрегора похвастался заработками в кулачных боях

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов порассуждал о влиянии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на свою карьеру. Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний спортсмен признал, что в UFC ему удалось сделать имя, и, соответственно, получить выгодный контракт в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC. Вместе с тем он отметил, что несмотря на престиж, выступления в UFC не приносят большинству бойцов существенного дохода.

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«Драться в UFC здорово. Но у многих из нас семьи, есть рты, которые нужно кормить. Сейчас я получаю гораздо больше, чем будучи в UFC. Когда просматриваю данные по выплатам за турниры — может быть только один боец во всем карде получает больше меня. Если турнир крупный, то два или три парня, не более. А в целом, я получаю больше, чем 95 процентов всех бойцов UFC. Поэтому я доволен своим положением», — сказал Лобов.

На счету Лобова уже два успешных поединка под эгидой Bare Knuckle FC. 23 июня он одержал победу судейским решением над бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. 17 ноября Лобов проведет второй поединок с Джейсоном Найтом: первый завершился победой российского бойца.

В UFC боец провел шесть поединков: он потерпел четыре поражения и одержал две победы. Лобов тренируется в Ирландии. Он является другом бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

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