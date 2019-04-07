Друг Макгрегора показал окровавленное лицо после кулачного поединка

Бывший боец UFC Артем Лобов выложил в Twitter-аккаунте фотографию разбитого лица после кулачного поединка в промоушене Bare Knuckle FC.

Фотографию с окровавленным лицом боец подписал словами «Пластыря ни у кого нет, пацаны?».

Турнир по кулачным боям прошел в ночь с 6 на 7 апреля в США. В главном поединке вечера Лобов победил Джейсона Найта. Следующим соперником россиянина станет американский боксер Пол Малиньянджи.

Лобов покинул UFC 29 января по собственному желанию. Боец провел в промоушене шесть боев, четыре из которых проиграл. После ухода из чемпионата он заявил, что считает себя одним из самых успешных спортсменов в MMA.

Лобов — близкий друг ирландца Конора Макгрегора.

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