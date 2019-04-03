Друг Макгрегора получил пощечину от врага Макгрегора

AB BOXING NEWS / YouTube

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов поучаствовал в потасовке с американским боксером Полом Малиньяджи во время медиадня, приуроченного к турниру по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 5. Видео опубликовано на YouTube-канале AB Boxing News.

Спортсмены столкнулись в зале Mendez Boxing в Нью-Йорке. После непродолжительной словесной перепалки Малиньяджи дал пощечину россиянину. Окружению пришлось разнимать бойцов. Американец заявил, что в следующий раз побьет Лобова по-настоящему и назвал его «сучкой».

Лобову предстоит бой против Джейсона Найта 6 апреля. Следующим соперником россиянина должен стать Малиньянджи. Лобов — партнер ирландского бойца Конора Макгрегора по команде SBG IRELAND.

У Макгрегора и Малиньяджи с 2017 года продолжается конфликт, причиной которого послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждает, что упал в результате толчка.

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