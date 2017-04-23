Макгрегор поддержал «своего брата Лобова» после поражения в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поддержал своего спарринг-партнера, ирландца Артема Лобова после поражения от американца Кэба Свонсона на турнире UFC Fight Night 108 в Нэшвилле (штат Теннеси, США). Макгрегор сделал запись на своей странице в Instagram.

«Это был замечательный бой. Горжусь своим братом Артемом! Что за путь проделал Русский Молот. В карьере, полной взлетов и падений, он никогда не отступал от своего пути. Уважаю и люблю тебя, брат», — написал Макгрегор.

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Лобов проиграл Свонсону единогласным решением судей в ночь на воскресенье. Это поражение стало 13-м для 30-летнего уроженца Нижнего Новгорода при 14 победах. Лобов живет в Дублине, имеет ирландское гражданство и является спарринг-партнером Макгрегора.