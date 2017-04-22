Макгрегор бросит вызов Пакьяо в случае отказа Мэйуэзера от боя

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор пообещал бросить вызов филиппинскому боксеру Мэнни Пакьяо, если американец Флойд Мэйуэзер откажется выйти против него на ринг. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Флойд еще может наложить в штаны, и, если это случится, я вернусь к настоящим дракам либо вызову на бой другого боксера, например, Мэнни», — написал ирландец.

В марте появилась информация о том, что для поединка между Макгрегором и Мэйуэзером была зарезервирована арена T-Mobile в Лас-Вегасе, вместимость которой составляет 20 тысяч зрителей. Также была названа дата проведения боя — 10 июня.

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В феврале ирландские СМИ сообщили о согласовании контракта на бой между ирландцем и американцем.

40-летний Мэйуэзер, одержавший 49 побед в 49 поединках (26 нокаутов), объявил о завершении карьеры в 2015 году в после боя с Андре Берто. 28-летний Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях — полулегкой и легкой. Позднее боец был лишен пояса в полулегкой категории по решению руководства чемпионата.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. Филиппинец является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).