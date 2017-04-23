Лобов проиграл Свонсону в UFC

Ирландец российского происхождения Артем Лобов проиграл американцу Кабу Свонсону в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 108 в Нэшвилле (штат Теннеси, США) и завершился победой Свонсона единогласным решением судей по итогам пяти раундов (49-46, 49-46, 50-45).

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Это поражение стало для 30-летнего Лобова 13-м в карьере при 14 победах. 33-летний Свонсон одержал 24-ю победу при семи поражениях.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но проживает в Дублине и имеет ирландское гражданство. Он является спарринг-партнером чемпиона UFC Конора Макгрегора.