Ронда Роузи объявила о помолвке

Американский боец ММА Ронда Роузи получила предложение руки и сердца от бойфренда — выступающего в UFC тяжеловеса Трэвиса Брауна. Об этом сообщает ESPN.

«Мы были на водопаде в Новой Зеландии, где я почувствовал, что пора сделать предложение», — рассказал Браун.

С датой торжества пара пока не определилась. «Свадьба состоится скоро. Но предстоит еще продумать организационные моменты. Я не хочу многого декораций и цветов, хочется посидеть где-нибудь за ужином с близкими», — отметила спортсменка.

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Роузи и Браун познакомились в 2014 году, когда тренировались вместе в Калифорнии. Летом 2015-го в СМИ появилась информация о начале их отношений.

В феврале 2016 года Браун развелся с первой женой — моделью Дженной Вебб. С ней он прожил в браке чуть больше года. Девушка обвинила супруга в домашнем насилии, из-за чего UFC временно отстранил бойца от участия в поединках. По итогам расследования инцидента Браун был признан невиновным.

Ронда Роузи — первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. Спортсменка провела шесть успешных защит своего титула и уступила его в ноябре 2015 года, проиграв американке Холли Холм на шоу UFC 193.

Трэвис Браун провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок завершился вничью.