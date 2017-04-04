Украинский спарринг-партнер Ронды Роузи проведет бой с россиянкой в Нальчике

Спарринг-партнер бойца смешанного стиля американки Ронды Роузи — украинка Елена Колесник — проведет бой с россиянкой Татьяной Портновой на турнире PRIME SELECTION 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Поединок в весовой категории до 65 килограммов состоится 7 апреля в Нальчике.

26-летняя уроженка Одессы Колесник выступает в MMA с 2016 года, на ее счету четыре победы и одна ничья в поединках на профессиональном уровне.

С осени 2015-го украинка привлекается в качестве спарринг-партнера для бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). С момента начала сотрудничества спортсменок американка проиграла два боя нокаутом.

33-летняя Портнова — чемпион России по панкратиону. В смешанных единоборствах провела один поединок, в котором уступила судейским решением.