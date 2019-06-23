Друг Макгрегора победил его врага в кулачном бою

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов одержал победу над американским боксером Поли Малиньяджи в турнире Bare Knuckle FC 6 в ночь на воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок 32-летнего Лобова и 38-летнего Малиньяджи продлился все пять раундов по две минуты. Российский боец победил единогласным решением судей (48:47, 48:47, 48:47). Для Лобова победа стала второй подряд под эгидой промоушена. В своем дебютном бою он оказался сильнее Джейсона Найта.

О поединке стало известно еще в марте. Тогда американец подписал контракт с Bare Knuckle FC и выразил готовность провести бой против Лобова. Последний известен как друг ирландца Конора Макгрегора, с которым у Малиньяджи давний конфликт: Ирландский боец опубликовал кадры с их спарринга, где боксер представлен в невыгодном свете.

Лобов провел 30 поединков в MMA. На его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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