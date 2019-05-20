Враг Макгрегора плюнул в его друга

Американский боксер Поли Малиньяджи плюнул в российского бойца смешанного стиля (MMA) Артема Лобова во время пресс-конференции, приуроченной к их предстоящему поединку в Bare Knuckle FC. Видео опубликовано в YouTube-канале TheMacLife.

Оба бойца разговаривали друг с другом на повышенных тонах. Кульминацией противостояния стал плевок 38-летнего Малиньяджи в сторону Лобова. Перед этим американец обещал ударить россиянина, если тот продолжит тыкать в него пальцем.

Поединок Лобова и Малиньяджи возглавит турнир по боям без перчаток Bare Knuckle FC 6. Он пройдет в США 22 июня.

Лобов — друг ирландского бойца Конора Макгрегора. С 2017 года у Макгрегора и Малиньяджи продолжается конфликт, причиной которого послужила публикация фотографий с их спарринга. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждает, что упал в результате толчка.

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