Враг Макгрегора пообещал отправить друга Макгрегора в кому

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Американский боксер Поли Малиньяджи прокомментировал предстоящий поединок с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Артемом Лобовым в рамках турнира Bare Knuckle FC. Его слова передает MMA Fighting.

38-летний американец уверен, что сумеет нанести серьезный вред здоровью оппонента. Он рассчитывает, что победа над Лобовым приблизит бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором, который является другом россиянина. «Как только я отправлю его дружка в кому, он захочет поквитаться со мной. Если он мужик — он так и поступит», — заявил Малиньяджи.

Лобов уже дебютировал в боях по боксу без перчаток в Bare Knuckle FC. Спортсмен одержал победу над Джейсоном Найтом. Еще до поединка стало известно, что следующий бой россиянин проведет против Малиньяджи.

Оба бойца уже встретились в рамках медиадня к турниру, где дебютировал Лобов. Между ними возникла стычка, Малиньяджи дал пощечину Лобову.

С 2017 года у Макгрегора и Малиньяджи продолжается конфликт, причиной которого послужила публикация фотографий с их спарринга. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждает, что упал в результате толчка.

Американец выиграл в боксе 36 поединков и потерпел восемь поражений. Последний бой он провел в 2017 году.

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