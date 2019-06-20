Бой врага Макгрегора и его друга пройдет в условиях повышенной безопасности

Президент Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фелдман поделился ожиданиями от предстоящего поединка между американским боксером Поли Малиньяджи и российским и ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Артемом Лобовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бой пройдет в рамках вечера по кулачным боям BKFC 6 в ночь на 23 июня в США. По словам Фелдмана, при организации турнира будут учтены напряженные отношения между двумя спортсменами. «Безусловно, мы обеспечим повышенную безопасность. Хотя я не думаю, что кому-либо из ребят захочется облажаться, — это отразится на гонорарах», — заявил он.

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Функционер добавил, что одним из гостей турнира может стать ирландский боец Конор Макгрегор — близкий друг Лобова. По мнению Фелдмана, его присутствие может дать преимущество россиянину.

20 мая Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время их очной встречи в рамках продвижения BKFC 6. При этом 38-летний американец угрожал ударить россиянина. Малиньяджи находится в конфликте с Макгрегором, причиной которого послужила публикация ирландцем фотографий с их боксерского спарринга. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждает, что упал в результате толчка.

Лобов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Боец по кличке «Русский молот» имеет 13 побед и 15 поражений в MMA. 32-летний россиянин уже дебютировал в боксе без перчаток. В апреле он оказался сильнее Джейсона Найта на турнире BKFC.

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