Нурмагомедов высказался о бое с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с американцем Тони Фергюсоном, запланированном на апрель 2020 года. Слова 31-летнего россиянина приводит RT.

Нурмагомедов признался, что для поединка с «сильным и опасным» соперником необходимо «пахать» на тренировках. Он отметил, что Фергюсон превосходит по уровню его предыдущих оппонентов, включая ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. «Чувствую, что внутри разгорелся огонь», — заявил Нурмагомедов и добавил, что не видит пределов человеческим возможностям.

Ранее 3 декабря в сети появилось высказывание Фергюсона относительно предстоящего противостояния. 35-летний американец признался, что намерен воспользоваться ошибками россиянина и заставить последнего «мочиться кровью».

26 ноября сообщалось о планах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести поединок Фергюсона и Нурмагомедова 18 апреля 2020-го в Бруклине. Бой россиянина с американцем по разным причинам срывался уже четыре раза.

Нурмагомедов и Фергюсон — лидеры среди действующих бойцов организации по количеству побед подряд (12). Нурмагомедов — второй в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий и чемпион промоушена в легком весе. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон — бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

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