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Чемпион UFC описал сумасшедшее общение с Нурмагомедовым

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Дэниэль Кормье

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Дэниэль Кормье описал общение с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена приводятся в Instagram-аккаунте промоушна.

«Общение с Хабибом и его командой — это всегда сумасшествие. Они веселые и трудолюбивые ребята», — отметил Кормье.

Он вспомнил, как во время одной из тренировок Нурмагомедов заявил, что Кормье травмировал ему шею. Американский боец сказал россиянину подниматься, и в этот момент за его спиной появились «семь чуваков из России». «С этими ребятами лучше не шутить», — поделился спортсмен.

Нурмагомедов и Кормье вместе занимаются в зале American Kickboxing Academy (AKA). 11 августа американец, говоря об успехах российского бойца, отметил его «веру, преданность семье, команде, самому себе».

Кормье возглавляет рейтинг атлетов UFC без учета весовых категорий. Американец — бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий обладатель пояса в тяжелой весовой категории. 17 августа Кормье предстоит очередная защита титула в поединке против Стипе Миочича.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На его счету 27 побед в 27 боях. Россиянин занимает третью строчку в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий. 7 сентября он проведет поединок против Дастина Порье — временного чемпиона в легком весе.

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