Удушивший Макгрегора боец сравнил себя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что не видит смысла в поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова передает ESPN.

34-летний Диас объяснил, почему согласился на бой с соотечественником Энтони Петтисом. Поединок пройдет 17 августа в рамках турнира UFC 241. «Мне нет смысла драться с Нурмагомедовым или Камару Усманом. Я намного лучше этих парней. Понимаете, о чем я?» — заявил он.

Бой между Диасом и Петтисом пройдет в андеркарде поединка действующего чемпиона в тяжелом весе Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Диас выйдет в октагон впервые с 2016 года.

Диас известен своим противостоянием с ирландским бойцом Конором Макгрегором. На UFC 196 он сенсационно победил оппонента, применив удушающий прием. После этого Макгрегор взял реванш у Диаса, заработав победу судейским решением.

Во время турнира UFC 239 между Нурмагомедовым и Диасом произошла перепалка. Россиянин присутствовал на турнире в качестве зрителя. Проходя мимо российского бойца, Диас что-то ему сказал, спровоцировав конфликт. Потребовалось вмешательство службы безопасности.

В 2015 году Диас вместе со своим братом Ником устроили драку с Нурмагомедовым во время турнира MMA в Лас-Вегасе. Потасовка началась после того, как Нэйт Диас бросил в россиянина бутылку.

На счету Диаса 19 побед и 11 поражений. В 2012 году он уступил Бэнсону Хендерсону в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 7 сентября россиянину предстоит защита титула в бою против Дастина Порье. В активе российского бойца 27 побед в 27 поединках.

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