Побитый Макгрегором боец захотел поединка с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас захотел видеть своим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова Диаса передает в Twitter-аккаунте журналист ESPN Ариэль Хельвани.

«Я просто подерусь с Хабибом, когда он будет готов», — заявил американец. Следующий бой Диаса запланирован против Дастина Порье в рамках турнира UFC 230 3 ноября, однако бой был отменен из-за травмы Порье.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе. 30-летний россиянин успешно защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229.

Диас дважды встречался в октагоне с ирландским бойцом. В их первом бое американцу удалось вынудить Макгрегора сдаться, однако во втором бое на UFC 202 он уступил ирландцу судейским решением.

В активе Диаса 19 побед и 11 поражений. Нурмагомедов одержал 27-ю победу кряду и остался непобедимым.

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