Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пригрозил главе организации Дэйну Уайту повредить его автомобиль. Он рассказал в Instagram, что сделал бы это, если бы тот не отдал ему награду победителя.

«Дэйн Уайт, тебе повезло, что ты дал мне пояс, иначе я бы разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место», — написал спортсмен под фото, на котором он запечатлен с чемпионским трофеем в руках.

Материалы по теме «Эта война не закончится никогда» Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера

В комментариях глава UFC ответил, что расскажет об этом отцу бойца.

Спортсмен из Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора в бою 6 октября в Лас-Вегасе. Когда судья остановил поединок, он выпрыгнул из октагона и атаковал спарринг-партнера соперника Диллона Дэниса. Макгрегор тоже хотел попасть в зал, но его остановил Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба. Позднее он выложил видео, на котором показал полученный от удара ирландца синяк. Кроме того, сообщалось, что двое членов российской команды атаковали Макгрегора, один из них ударил его со спины.

Из-за инцидента, спровоцированного Нурмагомедовым, глава UFC Дэйна Уайт допустил, что российского спортсмена могут лишить чемпионского пояса в легком весе. Отец бойца также заявил, что применит к сыну самое жесткое наказание.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!