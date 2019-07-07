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Нурмагомедов пришел на турнир UFC в качестве зрителя и ввязался в конфликт

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@HoHighlights / Twitter

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вступил в конфликт с американцем Нэйтом Диасом. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте House of Highlights.

Нурмагомедов пришел на турнир UFC 239, состоявшийся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, в качестве зрителя. Диас, проходя мимо россиянина, что-то ему сказал. В результате вспыхнул конфликт, его развитие предотвратили сотрудники службы безопасности.

30-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 7 сентября в Абу-Даби он проведет титульный бой против американца Дастина Порье.

В 2015 году Нурмагомедов и братья Диас (у Нэйта есть старший брат Ник, также боец — прим. «Ленты.ру») устроили драку во время турнира WSOF 22. В том случае потасовка завязалась из-за Нэйта Диаса, бросившего в российского спортсмена бутылку.

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