Макгрегору посоветовали нанять охрану для посещения боя Нурмагомедова

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедов Хавьер Мендес высказался о возможном появлении ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его слова приводит The Sun.

«Если Конор решит объявиться, ему лучше иметь при себе много охраны — это мусульманская страна, и я не думаю, что у него много друзей [там]», — заявил американский тренер. Мендес добавил, что мусульмане чтят родину, отца и религию больше, чем собственную жизнь.

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2 июля Нурмагомедов предостерег Макгрегора от провокаций на турнире UFC 242. По мнению бойца, в Абу-Даби строго следят за безопасностью.

До этого Макгрегор позволял себе колкие высказывания об отце Нурмагомедова и исламе. Он также выложил фотографию жены бойца, на которой ее лицо было полностью закрыто хиджабом, и написал, что тот женат на «полотенце».

7 сентября Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье в главном бою UFC 242. Россиянин во второй раз будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. В октябре прошлого года он отстоял титул в поединке с Макгрегором. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

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