Нурмагомедов предостерег Макгрегора от провокаций на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал возможность появления ирландского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Может ли он снова устроить какие-то провокации? В отличие о Бруклина, из Абу-Даби ему будет тяжело уехать в таком случае. Так что пусть сидит, смотрит бои», — заявил Нурмагомедов. Боец предостерег Макгрегора от попыток «устроить шоу», отметив, что в Абу-Даби строго следят за безопасностью.

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7 сентября Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье в главном бою UFC 242. Россиянин во второй раз будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. В октябре прошлого года от отстоял титул в поединке с Макгрегором. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

В апреле 2018-го Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был Нурмагомедов. Дело ирландца дошло до суда. Он признал вину и получил пять дней общественных работ.

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