Друг Макгрегора вспомнил о желании бойца получить российское гражданство

Боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов рассказал о желании ирландца Конора Макгрегора получить российское гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

Лобов вспомнил, как ирландец хотел получить российский паспорт. «Насколько я помню, разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было», — заявил он.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда на турнире UFC 229 он проиграл бой за титул чемпиона организации в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. За участие в драке после поединка ирландец получил полугодовую дисквалификацию. Весной 2019-го он объявил о завершении спортивной карьеры, но затем изменил свое решение.

Макгрегор входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира — в рейтинге журнала Forbes он занял 21-е место. Лобов известен дружбой с ирландским бойцом.

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