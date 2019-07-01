Глава UFC раскритиковал подражателей Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о подражателях ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит MMAFighting.

Уайт заявил, что когда другие бойцы видят успех Макгрегора, хотят повторить его путь. При этом глава UFC посчитал, что это неправильно, и отметил, что ни один из них не может сравниться с ирландцем. «Макгрегор может быть только один. Другим бойцам следует идти своей дорогой, и тогда однажды они смогут стать звездами», — подытожил он.

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Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда на турнире UFC 229 он проиграл бой за титул чемпиона организации в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. За участие в драке после поединка ирландец получил полугодовую дисквалификацию. Весной 2019-го он объявил о завершении спортивной карьеры, но затем изменил свое решение.

Макгрегор входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира — в рейтинге журнала Forbes он занял 21-е место. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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