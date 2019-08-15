Соперник Нурмагомедова пообещал пустить ему кровь

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье заявил, что в бою с Хабибом Нурмагомедовым покажет, что у российского спортсмена тоже может идти кровь. Об этом он написал в колонке для MMA Junkie.

«Я уверен в своих способностях. Я собираюсь сделать то, что еще никто никогда не делал», — отметил Порье. Он напомнил, что на счету Нурмагомедова нет поражений, и потому кажется, что победить его невозможно. «Я же собираюсь показать миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что ему может быть больно, что он может совершать ошибки», — написал боец.

Порье станет соперником Нурмагомедова в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби. Поединок пройдет 7 сентября. Россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Эта защита станет для него второй: в первый раз он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегор. Всего же на его счету 27 побед в 27 поединках.

Порье одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!