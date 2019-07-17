Нурмагомедов атаковал чемпиона UFC в тяжелом весе и повалил его

Видео: akajav / Instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на тренировке атаковал обладателя титула в тяжелом весе Даниэля Кормье. Видео появилось в Instagram-аккаунте тренера Хавьера Мендеса.

Бойцы, тренирующиеся в одном зале, обсуждали титулы друг друга. Затем Нурмагомедов подошел к Кормье из-за спины и прыгнул на него, схватив за шею. Российскому бойцу удалось повалить тяжеловеса, после чего спортсмены посмеялись и прекратили потасовку.

Кормье предстоит защищать чемпионский титул 17 августа в бою со Стипе Миочичем. Нурмагомедов проведет следующий поединок 7 сентября против временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.

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