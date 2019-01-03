Нурмагомедова сместили в рейтинге UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс опередил россиянина Хабиба Нурмагомедова в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Полный список атлетов опубликован на сайте организации.

На заключительном событии UFC в 2018-м Джонс завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив шведа Александра Густафссона. Этот результат поднял его на второе место в рейтинге организации.

Ранее занимавший это место Нурмагомедов теперь третий боец UFC. Возглавляет список бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион среди тяжеловесов американец Дэниел Кормье.

Материалы по теме «Папочка дома» Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится

Второе место в рейтинге — лучший результат среди российский бойцов. 30-летний Нурмагомедов взлетел в табеле о рангах после победы над ирландцем Конором Макгрегором. В бою на UFC 229 россиянин успешно защитил титул чемпиона в легком весе.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 побед в MMA. Джонс одержал в октагоне 23 победы и уступил всего однажды, получив поражение в результате дисквалификации за нелегальные удары. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!