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Нурмагомедова сместили в рейтинге UFC

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Хабиб Нурмагомедов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс опередил россиянина Хабиба Нурмагомедова в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Полный список атлетов опубликован на сайте организации.

На заключительном событии UFC в 2018-м Джонс завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив шведа Александра Густафссона. Этот результат поднял его на второе место в рейтинге организации.

Ранее занимавший это место Нурмагомедов теперь третий боец UFC. Возглавляет список бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион среди тяжеловесов американец Дэниел Кормье.

Второе место в рейтинге — лучший результат среди российский бойцов. 30-летний Нурмагомедов взлетел в табеле о рангах после победы над ирландцем Конором Макгрегором. В бою на UFC 229 россиянин успешно защитил титул чемпиона в легком весе.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 побед в MMA. Джонс одержал в октагоне 23 победы и уступил всего однажды, получив поражение в результате дисквалификации за нелегальные удары. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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