Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым, на своей странице в Instagram.

«Отец», — подписал он снимок на английском языке.

Фанаты в комментариях обеспокоились здоровьем члена семьи бойца. «Все хорошо с папой??? Пусть выздоравливает на радость всем нам!!!», — отметила пользовательница @saida.k240792. Подписчик с ником @russ_emercom также написал комментарий: «Пусть Аллах исцелит его». Другие фанаты также подбодрили бойца и пожелали его отцу скорейшего выздоровления.

19 июня сообщалось, что отец Нурмагомедова вылечился от коронавируса.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию 25 апреля. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли на лечение в Москву. По сообщениям СМИ, у тренера возникли осложнения на фоне коронавируса, и он впал в кому.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он действующий чемпион организации в легком весе. Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России.

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