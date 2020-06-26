Нурмагомедов ответил на упреки в простое

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на упреки в простое — в частности, такое озвучил ранее другой боец ирландец Конор Макгрегор. Пост россиянина доступен в его Instagram-аккаунте.

31-летний спортсмен заявил, что застывший в небе орел может быть лишь оптической иллюзией. Вероятнее всего, таким образом Нурмагомедов, который выступает под прозвищем Орел, ответил на недавний выпад Макгрегора. Последний посчитал новости о тяжелом состоянии отца россиянина Абдулманапа Нурмагомедова прикрытием, призванным скрыть факт простоя.

Нурмагомедов, будучи чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, еще не выступал в 2020-м. Последний поединок он провел против претендента из США Дастина Порье в сентябре 2019-го. Россиянин должен был подраться с другим американцем Тони Фергюсоном весной 2020-го, однако бой сорвался из-за пандемии коронавируса.

Осенью 2020-го Нурмагомедов должен встретиться в октагоне с Джастином Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

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