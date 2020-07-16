Макгрегор намекнул на возвращение ради боя с Пакьяо

Бывший боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор необычным образом отреагировал на поздравления с днем рождения со стороны боксера Мэнни Пакьяо. Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсмена.

Макгрегор поблагодарил Пакьяо за пост и добавил к надписи «170». Очевидно, ирландец намекнул на возможный поединок против филиппинца в полусреднем весе.

Спортсмен заявил об уходе из единоборств 7 июня 2020 года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Потом он менял свое решение.

Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против американца Флойда Мэйуэзера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. После ирландец неоднократно говорил о желании провести бой-реванш.

Боец завоевал популярность благодаря выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

41-летний Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Тогда он раздельным решением судей победил Кита Турмана.