Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции перед поединком с американцем Дональдом Серроне.

Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой-реванш c американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим, а также встретиться на ринге с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Он отметил, что вернулся к тренировкам в этом виде спорта. «Стать чемпионом мира по боксу — то, что я хочу, и то, чего я рано или поздно достигну. Я обожаю этот вид спорта, я в нем могу быть успешен. И я буду проводить бои», — подытожил боец.

Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против Мэйуэзера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Ирландец выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В последнем поединке по правилам ММА в октябре 2018-го он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В прошлом Макгрегор владел титулами чемпиона UFC в полулегком и легком весе.

19 января ирландский спортсмен вернется в октагон. Он сразится с Серроне в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246.

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