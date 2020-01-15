Макгрегор рассказал о немужском поступке Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о немужском поступке россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит TSN.

Макгрегор посчитал, что стычка на парковке в Бруклине стала для него более важным событием, чем сам поединок. «Тогда на парковке я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски и спрятался за юбками. Он повел себя, как баба», — заявил спортсмен.

По мнению бойца, результат стычки отразился на их бое. «Я был не полностью сосредоточен на поединке с ним. Вышел на него на автопилоте, был разобран и травмирован», — отметил он.

Инцидент на парковке «Барклайс-центра» в Бруклине произошел в апреле 2018 года. Макгрегор вместе с членами своей команды бросил в автобус UFC тележку, в результате чего пострадали два бойца, которые должны были принять участие в турнире UFC 223. Ирландец после этого добровольно явился в полицейский участок.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Он проиграл Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

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