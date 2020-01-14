Макгрегор пил спиртное накануне боя с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор признался, что употреблял алкоголь в течение недели перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Об этом он рассказал в интервью ESPN.
31-летний Макгрегор отметил, что он не употреблял алкоголь перед предыдущими боями. «Не знаю, почему я так делал. Во мне словно что-то сидело», — добавил спортсмен.
В том же интервью боец отметил, что заработал за поединок с Нурмагомедовым 50 миллионов долларов. За свое возвращение в октагон ирландец планирует выручить 80 миллионов долларов.
19 января (по московскому времени) Макгрегор выступит в главном бою турнира UFC 246. Соперником ирландца станет американец Дональд Серроне.
Макгрегор проведет бой впервые с 2018-го. После беспорядков, последовавших за поражением ирландца в поединке с Нурмагомедовым, он отбыл шестимесячную дисквалификацию. О своем возвращении Макгрегор объявил в ходе пресс-конференции в Москве, которая прошла в октябре 2019-го.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 24 победы и четыре поражения.