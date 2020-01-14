Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился мнением о россиянах. Его слова приводит ESPN.

«В Москве просто потрясающе. Москва — прекрасное место, как и Россия в целом. Должен сказать, русские меня очень впечатлили», — заявил Макгрегор. Он отметил, что чувствовал себя защищенным в Москве, несмотря на некоторые неприятные моменты.

Боец добавил, что хотел бы закончить год поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Я с нетерпением жду следующей встречи с ним. Он говорит, что я должен выиграть 10 боев? Страх, страх — он не хочет этого, все знают», — посчитал он.

Макгрегор побывал в Москве в октябре прошлого года. В ходе пресс-конференции ирландец сказал, что Нурмагомедов «бежит от противостояния с ним», и добавил, что «дагестанцы бегут и боятся». Его слова вызвали недовольство со стороны представителей региона. Дагестанцы окружили отель, в котором остановился боец.

Возвращение Макгрегора в октагон должно произойти 19 января 2020 года. Он встретится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

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