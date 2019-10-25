Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, после его критики россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее вид появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

Рядом с отелем собрались несколько десятков человек. Отмечается, что недалеко дежурят сотрудники ОМОН.

«Сегодня увидели обращение Конора, который сказал, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель "Ритц-Карлтон", они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится», — объяснил причину собрания у отеля один из поклонников Нурмагомедова в Instagram-аккаунте khaabib_time.

Материалы по теме «Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец» Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — сказал он.

Тогда же ирландец объявил о возвращении в октагон. 18 января Макгрегор проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался. Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!