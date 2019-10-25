Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2:1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Лига чемпионов • Группа G. 3-й тур
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1:1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Лига Европы • Группа G. 3-й тур
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0:1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Лига Европы • Группа H. 3-й тур
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
0:1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лига Европы • Группа L. 3-й тур
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0:2
Краснодар
Краснодар, Россия
Лига Европы • Группа C. 3-й тур
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
2:1
Лацио
Рим, Италия
Лига Европы • Группа E. 3-й тур
Рома
Рим, Италия
Окончен
1:1
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Лига Европы • Группа J. 3-й тур
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сегодня
Начало в 03:00 (МСК)
Милуоки Бакс
Милуоки
НБА - регулярный чемпионат
Последние новости
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Столетний юбиляр назвал секретом долголетия виски и протанцевал весь вечер
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык
В Германии решили судьбу антироссийских санкций
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Дядя осужденной за контрабанду гашиша израильтянки поблагодарил Путина
Россиянам объяснили смысл списания долгов Африке на 20 миллиардов долларов
Новости партнеров

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, после его критики россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее вид появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

Рядом с отелем собрались несколько десятков человек. Отмечается, что недалеко дежурят сотрудники ОМОН.

«Сегодня увидели обращение Конора, который сказал, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель "Ритц-Карлтон", они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится», — объяснил причину собрания у отеля один из поклонников Нурмагомедова в Instagram-аккаунте khaabib_time.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — сказал он.

Тогда же ирландец объявил о возвращении в октагон. 18 января Макгрегор проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался. Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора
Толпа фанатов побежала за машиной Макгрегора по Москве
Макгрегор приехал в Москву и обвинил Нурмагомедова в трусости
Макгрегор рассказал о подаренной Путину бутылке виски
Макгрегор объявил о возвращении
Другие материалы рубрики
Спорт16:2724 октября
Конор Макгрегор

«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»

Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
23:5224 октября

«Краснодар» прервал серию поражений российских клубов в еврокубках

21:4724 октября

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

20:0924 октября

Сафин пожаловался на награды для российских футболистов

Спорт00:0723 октября

Ловушка для Клоппа

«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
19:2024 октября

Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора

18:0224 октября

Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов

16:5624 октября

Поигравший в КХЛ иностранец описал «российский ад»

Спорт00:0122 октября

«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»

Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
15:4424 октября

Толпа фанатов побежала за машиной Макгрегора по Москве

14:5024 октября

Бегун в майке «Иисус спасет» перенес сердечный приступ и был спасен Иисусом

14:4324 октября

Пилот Ferrari оценил роль масла в успехе команды

Россия
Кремль ответил объявившему себя единоличным победителем в Сирии Трампу
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Властям Украины посоветовали «не морочить голову» народу возвратом Крыма
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
Стало известно о недовольстве Кадырова работой Даудова
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Российского правозащитника арестовали по подозрению в мошенничестве
Все материалы
Мир
Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык
Дух несвободы
 
В Германии решили судьбу антироссийских санкций
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
США подготовились к депортации Бутиной
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Дядя осужденной за контрабанду гашиша израильтянки поблагодарил Путина
Все материалы
Бывший СССР
Спикер Рады обвинил ПАСЕ в потакании «агрессии» России
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки»
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
В Эстонии снесли памятник советским воинам
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Украинцы решили заработать на продаже памятников Ленину
Все материалы
Экономика
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Россиянам объяснили смысл списания долгов Африке на 20 миллиардов долларов
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Сечин назвал преувеличенной роль сланцевой нефти на мировом энергорынке
Проверка на тепло
Насколько эффективен метод альткотельной в Рубцовске
Названа ожидающая 50-процентного обрушения валюта
Все материалы
Силовые структуры
Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным
Мертвые зоны
Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
Российские школьники взорвали петардами 11 щенков
Россия выдала Испании вора в законе Таро
Он мог стать лидером российского криминала. Теперь ему снова грозит тюрьма
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов крупнейших российских банков
Все материалы
Наука и техника
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР. И чем ей грозят США?
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Все материалы
Спорт
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Конор Макгрегор«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
«Краснодар» прервал серию поражений российских клубов в еврокубках
Нуну Эшпириту Санту«Мы понимаем, каково это — быть волком в стае»
Его научил побеждать Моуринью. Теперь Нуну Эшпириту Санту пытается покорить АПЛ
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Сафин пожаловался на награды для российских футболистов
Все материалы
Культура
Читающая рэп африканская принцесса захотела посетить хип-хоп-фестиваль в Крыму
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о евреях, антисемитизме и тотальной ненависти
Темнокожие актеры оправдали Тарантино за чрезмерное использование слова «ниггер»
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Херд заставила Деппа отчитаться в суде о пристрастии к наркотикам и алкоголю
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Названы вероятные претенденты на «Оскар» среди актеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Победительница «Битвы экстрасенсов» окончательно превратилась в мужчину
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Собчак поразили секс-сцены в российском фильме
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Умер один из авторов «Голубого огонька»
Все материалы
Ценности
Парень семь раз изменил своей девушке и попытался откупиться кольцом из скрепки
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Преподаватель бросила работу из-за запрета носить короткую юбку
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
В доме популярной модели нашли склад бандитского оружия
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Популярная плюс-сайз-модель примерила нижнее белье и посмеялась над собой
Все материалы
Путешествия
Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Раскрыты простые способы бесплатно попасть в роскошный номер отеля
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Раскрыты главные угрозы здоровью россиян в отпуске
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Названы главные проблемы отпуска с партнером
Все материалы
Из жизни
Пенсионерки обнаружили больше сотни смертоносных подводных змей
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Африканская принцесса назвала русских мужчин очаровательными
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Медведь отомстил стрелявшему в него охотнику
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Собаки нашли шесть древних гробниц
Все материалы
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Крыс научили водить машину
Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности
У Aston Martin впервые появится мотоцикл
Все материалы
Дом
Россиянки нашли способ заработать 40 миллионов рублей на чужом жилье
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Изгнанная из российской многоэтажки стая крыс захватила соседний дом
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России квартира провалилась в подвал после проверки властями
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Российский регион отчитается о реализации нацпроектов на специальном портале
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы