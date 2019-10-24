Макгрегор приехал в Москву и обвинил Нурмагомедова в трусости

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Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор во время встречи с журналистами в Москве обвинил россиянина Хабиба Нурмагомедова в трусости. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Макгрегор заявил, что Нурмагомедов дерется только с теми, кого может победить. «Мы знаем дагестанцев. Они трусы, они убегают. Такой же и Хабиб», — заявил ирландец. Он напомнил, что российский боец сбежал со своей пресс-конференции в Москве, однако пообещал, что от него Нурмагомедов скрыться не сможет.

Также Макгрегор заявил, что не боится провокаций со стороны команды россиянина. «Я живу в центре Москвы, если кому-то интересно. Я не прячусь», — сказал ирландец. Кроме того, Макгрегор пообещал подраться с Нурмагомедовым в Москве.

Ранее 24 октября ирландский боец объявил о возвращении в ММА. 18 января он проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, имя соперника Макгрегор не назвал. В последний раз выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Макгрегор не раз заявлял о готовности провести реванш. 3 октября отец Нурмагомедова одобрил проведение повторного поединка, однако отметил, что его сыну сначала нужно победить американца Тони Фергюсона.

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